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Валуев: здорово, что Овечкина уважают и поддерживают во всём мире

Валуев: здорово, что Овечкина уважают и поддерживают во всём мире
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.

«Выход на второе место по заброшенным шайбам в истории НХЛ – это отличное достижение, поздравляю Александра. Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки? Сумеет, мы верим в него. Конечно, это здорово, что Овечкина уважают и поддерживают во всем мире. Фанаты – лучший маркер истинного положения вещей», — сказал Валуев в интервью «РБ Спорт».

На данный момент у Овечкина 802 точных броска за карьеру в НХЛ. Он отстаёт от Гретцки на 92 заброшенные шайбы. В пятницу россиянин обошёл в списке лучших снайперов в истории лиги Горди Хоу (801).

Почему Овечкин так близок и русскому, и американцу? Дело вовсе не в рекорде Гретцки Почему Овечкин так близок и русскому, и американцу? Дело вовсе не в рекорде Гретцки
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