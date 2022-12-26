Илья Воробьёв оценил дебют Бурмистрова за «Металлург»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итог матча с «Трактором» (4:5 Б) и оценил дебют Александра Бурмистрова за магнитогорцев.
«Для зрителей довольно интересная игра, много голов и моментов. Пара курьёзных голов в ту и другую сторону. Буллиты отрабатывали на тренировке после «Сибири». Не доотработали… Почему не выпустили Яковлева на шестой буллит? Мы с ним пообщались, так решили. Просели в обороне? Надо охранять пятак – мы говорим об этом. Начали дёргаться, не надо этого делать.
Дебют Бурмистрова? Он добавил нам движения, для первого раза нормально. Надо понимать, что месяц он не играл и катался один – без команды», — цитирует Воробьёва сайт Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, Бурмистров был выведен из состава «Ак Барса» и не играл почти месяц из-за конфликта с экс главным тренером «Ак Барса» Олегом Знарком. Клуб и игрок приняли решение о расторжении контракта по соглашению сторон и объявили об этом 23 декабря. В этот же день стало известно, что хоккеист подписал контракт с «Металлургом».
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