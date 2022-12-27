Главный тренер молодёжной сборной Канады назвал причины поражения от сборной Чехии

Главный тренер молодёжной сборной Канады Дэннис Уильямс рассказал о поражении от молодёжной сборной Чехии в рамках предварительного этапа МЧМ — 2023.
«Мы слишком много играли индивидуально. Большинство парней в нашей команде не играли в командную игру и пытались обыграть сразу по три-четыре соперника.
Я сказал ребятам: «Посмотрим, какой будет наша команда в ближайшие 48 часов, насколько мы устойчивы, потому что легко победить и идти дальше». Это поражение показало нам с каким проблемами мы столкнулись», — приводит слова Уильямса журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».
Напомним, в Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Чехии встречалась со сборной Канады. Победу одержали чехи со счётом 5:2.
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