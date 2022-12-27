Коннор Бедард: сборная Канада не играла ужасно, но мы сделаем выводы из поражения

Форвард молодёжной сборной Канады Коннор Бедард рассказал о поражении от молодёжной сборной Чехии (2:5).
«Чехия играла немного интенсивнее нас, мы столкнулись с отличным вратарём, нужно отдать ему должное. Это хорошая команда и они переиграли нас в объёме работы.
Мы знаем, что у нас много талантливых игроков, но это поражение — небольшой тревожный звонок для Канады. Мы не играли ужасно, но сделаем выводы из неудачи», — приводит слова Бедарда журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».
В матче с Чехией Бедард отметился заброшенной шайбой.
Напомним, в Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Чехии встречалась со сборной Канады. Победу одержали чехи со счётом 5:2.
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