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The Hockey News — о сенсационном поражении Канады на МЧМ: Давид победил Голиафа, вау

The Hockey News — о сенсационном поражении Канады на МЧМ: Давид победил Голиафа, вау
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Североамериканский портал The Hockey News в своей статье рассказал о победе молодёжной сборной Чехии над сборной Канады на МЧМ-2023.

«Канадцы вошли в этот турнир как фавориты, чтобы победить с составом, до краёв загруженным высококлассными талантами. На бумаге в матче с Чехией канадцы должны были доминировать и побеждать.

Однако недисциплинированная игра и удаления привели к поражению хозяев турнира. Давид победил Голиафа, вау, это было захватывающе», — сказано в статье.

Напомним, в Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Чехии встречалась со сборной Канады. Победу одержали чехи со счётом 5:2.

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