Сборная Канады ни разу не завоёвывала медалей, проиграв в стартовом матче на МЧМ
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В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Чехии встречалась со сборной Канады. Победу одержали чехи со счётом 5:2.
Как сообщает «твиттер» StatsCentre в истории молодёжных чемпионатов мира сборная Канады ни разу не выигрывала медали, уступив в стартовом матче. В истории турниров Канада шесть раз терпела неудачи в первом матче, четыре поражения были от сборной Финляндии (в 1979, 1980, 1984, 1998 годах), ещё одно — от сборной США в 2016 году.
В следующем матче «кленовые листья» встретятся с сборной Германии в ночь на 29 декабря в 2:30 мск. Сборная Чехии сыграет с Австрией в ночь на 28 декабря в 2:30 мск.
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