«Великая чешская сказка». Hokej.cz — о победе сборной Чехии над сборной Канады на МЧМ

Чешский сайт Hokej.cz прокомментировал победу молодёжной сборной Чехии над сборной Канады на МЧМ-2023.

«Великая чешская сказка. Сборная Чехии разыграла невероятную сказку на старте чемпионата мира в Канаде. Во второй раз в истории независимой Чехии и впервые на групповом раунде они обыграли «кленовых листьев».

Чешские хоккеисты смогли неожиданно, но вполне заслуженно снять скальп с главного претендента на золото. О лучшем старте на чемпионате мира они и мечтать не могли!», — сказано в статье.

Напомним, в Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Чехии встречалась со сборной Канады. Победу одержали чехи со счётом 5:2.