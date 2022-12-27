Сборная Канады дважды пыталась забить лакросс-гол в матче со сборной Чехии на МЧМ
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В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Чехии встречалась со сборной Канады. Победу одержали чехи со счётом 5:2.
В стартовом отрезке матча хозяева турнира дважды пытались забить лакросс-гол и оба раза неудачно. Сначала забросить такую шайбу попытался форвард Адам Фантилли, через 10 минут — Коннор Бедард.
Отметим, что Бедард в итоге отличился в матче на старте второй двадцатиминутки.
В следующем матче на молодёжном чемпионате мира «кленовые листья» встретятся со сборной Германии в ночь на 29 декабря в 2:30 мск. Сборная Чехии сыграет со сборной Австрии в ночь на 28 декабря в 2:30 мск.
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