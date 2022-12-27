Заслуженный тренер России: моя мечта — звено Тертышный — Кузнецов — Чистов

Заслуженный тренер России, детский тренер Андрея Назарова, Сергея Гончара, Станислава Чистова и других известных хоккеистов Виктор Перегудов рассказал о не самой удачной игре «Трактора» и назвал причины малорезультативной игры форварда челябинцев Никиты Тертышного.
«В чём причины такого неудачного выступления «Трактора» в сезоне КХЛ? С главным тренером «Трактора» Анваром Гатиятулиным мы общаемся после каждой игры. Конечно, я очень переживаю, и за него тоже. Но Анвар не занимался комплектацией состава, и ему надо сказать большое спасибо за то, что он делает. Я думаю, ситуация выправится. Будем верить.
Что в этом сезоне не получается у Никиты Тертышного? Мне нравится, как Никита играет. Не амбал, у него всё на технике. Ему только сейчас партнёра не хватает — головастого. Вот как Евгений Кузнецов отмечал в интервью Станислава Чистова. Моя мечта — это звено Тертышный — Кузнецов — Чистов. Они бы наводили фурор, однако такое сейчас только в сказке возможно», — цитирует Перегудова «РБ Спорт».
Тертышный в текущем сезоне сыграл за «Трактор» 42 матча, в которых забил один гол и отдал 14 результативных передач.
Евгений Кузнецов провёл за «Вашингтон Кэпиталз» 28 матчей, в которых набрал 28 (5+23) очков.
Станислав Чистов завершил карьеру в 2019 году. Хоккеист был выбран в первом раунде НХЛ под общим пятым номером. Игрок становился чемпионом мира в составе сборной России U18 (2001), двукратным чемпионом мира в составе молодёжки (2002, 2003), финалистом Кубка Стэнли в составе «Анахайм Майти Дакс» в сезоне-2002/2003.
- 27 декабря 2022
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