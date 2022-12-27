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«Адмирал» обыграл «Амур» в дальневосточном дерби, у Криштофа — две передачи

«Адмирал» обыграл «Амур» в дальневосточном дерби, у Криштофа — две передачи
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В Хабаровске завершился единственный матч игрового дня в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Амур» в дальневосточном дерби принимал владивостокский «Адмирал». Победу со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 0:1) одержали гости.

На 15-й минуте первого периода счёт открыл защитник гостей Либор Шулак с передачи Михала Криштофа.

В конце второго периода преимущество «Адмирала» удвоил Дмитрий Сидляров с передач Михала Криштофа и Валерия Орехова.

На 17-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте Иван Николишин с передач Никиты Гребёнкина и Виктора Балдаева. В конце матча окончательный счёт установил Александр Горшков, забив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2022, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Шулак (Криштоф) – 14:52 (5x4)   0:2 Сидляров (Криштоф, Орехов) – 38:21 (5x5)   1:2 Николишин (Балдаев, Гребёнкин) – 56:32 (5x5)   1:3 Горшков (Чебыкин) – 59:29 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче команды встретятся между собой снова, но уже во Владивостоке 29 декабря в 12:30 мск.

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