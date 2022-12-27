«Адмирал» обыграл «Амур» в дальневосточном дерби, у Криштофа — две передачи

В Хабаровске завершился единственный матч игрового дня в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Амур» в дальневосточном дерби принимал владивостокский «Адмирал». Победу со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 0:1) одержали гости.

На 15-й минуте первого периода счёт открыл защитник гостей Либор Шулак с передачи Михала Криштофа.

В конце второго периода преимущество «Адмирала» удвоил Дмитрий Сидляров с передач Михала Криштофа и Валерия Орехова.

На 17-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте Иван Николишин с передач Никиты Гребёнкина и Виктора Балдаева. В конце матча окончательный счёт установил Александр Горшков, забив в пустые ворота.

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В следующем матче команды встретятся между собой снова, но уже во Владивостоке 29 декабря в 12:30 мск.