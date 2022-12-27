Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Виталием Пинчуком

Минское «Динамо» расторгло и подписало новый контракт с нападающим Виталием Пинчуком, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2025 года.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард набрал 12 (7+5) очков в 44 матчах за «зубров». Всего в рамках КХЛ у Пинчука 61 матч за минчан с показателем полезности «-7.

Виталий является чемпионом Беларуси в составе «Металлурга» из Жлобина (в сезоне-2021/2022).

Минское «Динамо» после 44 матчей имеет в активе 42 очка и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче регулярного сезона КХЛ бело-голубые сыграют дома с «Торпедо» 28 декабря в 19:10 мск.