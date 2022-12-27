Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Виталием Пинчуком
Поделиться
Минское «Динамо» расторгло и подписало новый контракт с нападающим Виталием Пинчуком, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2025 года.
В нынешнем сезоне 20-летний форвард набрал 12 (7+5) очков в 44 матчах за «зубров». Всего в рамках КХЛ у Пинчука 61 матч за минчан с показателем полезности «-7.
Виталий является чемпионом Беларуси в составе «Металлурга» из Жлобина (в сезоне-2021/2022).
Минское «Динамо» после 44 матчей имеет в активе 42 очка и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче регулярного сезона КХЛ бело-голубые сыграют дома с «Торпедо» 28 декабря в 19:10 мск.
Новость по темеМинское «Динамо» подписало контракт с 20-летним защитником
Комментарии
- 27 декабря 2022
-
15:00
-
14:56
-
14:41
-
14:23
-
14:15
-
14:00
-
13:56
-
13:29
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:21
-
12:04
-
11:53
-
11:46
-
11:33
-
11:21
-
11:08
-
10:54
-
10:40
-
10:30
-
10:24
-
10:15
-
10:11
-
10:03
-
09:55
-
09:51
-
09:38
-
09:30
-
09:23
-
09:12
-
09:05
-
08:57
-
08:40
-
08:33
Партнерский контент