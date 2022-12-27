Минское «Динамо» подписало контракт с молодым голкипером
Поделиться
Минское «Динамо» подписало контракт с вратарём Антоном Масальским, сообщает официальный телеграм-канал клуба.
Масальский является воспитанником СДЮШОР БФСО «Динамо». 19-летний вратарь в этом сезоне выступал за «Динамо-Шинник» в МХЛ. В 21 матче Антон отразил 90,8% бросков с коэффициентом надёжности 2,43. Ранее голкипер играл за «Минских зубров», становился чемпионом Высшей лиги. В сезоне-2021/2022 находился в минском «Динамо» на пробном контракте.
Минское «Динамо» после 44 матчей имеет в активе 42 очка и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги бело-голубые сыграют дома с «Торпедо» 28 декабря в 19:10 мск.
Комментарии
- 27 декабря 2022
-
15:36
-
15:31
-
15:23
-
15:06
-
15:00
-
14:56
-
14:41
-
14:23
-
14:15
-
14:00
-
13:56
-
13:29
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:21
-
12:04
-
11:53
-
11:46
-
11:33
-
11:21
-
11:08
-
10:54
-
10:40
-
10:30
-
10:24
-
10:15
-
10:11
-
10:03
-
09:55
-
09:51
-
09:38
-
09:30
-
09:23
-
09:12
Партнерский контент