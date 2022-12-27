Минское «Динамо» подписало контракт с молодым голкипером

Минское «Динамо» подписало контракт с вратарём Антоном Масальским, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Масальский является воспитанником СДЮШОР БФСО «Динамо». 19-летний вратарь в этом сезоне выступал за «Динамо-Шинник» в МХЛ. В 21 матче Антон отразил 90,8% бросков с коэффициентом надёжности 2,43. Ранее голкипер играл за «Минских зубров», становился чемпионом Высшей лиги. В сезоне-2021/2022 находился в минском «Динамо» на пробном контракте.

Минское «Динамо» после 44 матчей имеет в активе 42 очка и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги бело-голубые сыграют дома с «Торпедо» 28 декабря в 19:10 мск.