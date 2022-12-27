«Локомотив» продлил контракты с защитниками Рафиковым и Осиповым

«Локомотив» расторг контракты с защитниками Рушаном Рафиковым и Максимом Осиповым и заключил с ними новые соглашения до 30 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Рафиков в нынешнем сезоне сыграл за железнодорожников 44 матча и набрал 16 (5+11) очков с показателем полезности «+9», у Осипова – 42 игры и 3 (1+2) очка с показателем полезности «+5».

Напомним, сегодня ярославцы объявили о том, что заключили контракт до конца сезона с 37-летним нападающим Михаилом Варнаковым.



В середине декабря было объявлено, что клуб продлил соглашение с нынешним главным тренером команды Игорем Никитиным на два года.

«Локомотив» после 44 матчей набрал 62 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.