«Локомотив» продлил контракты с защитниками Рафиковым и Осиповым
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«Локомотив» расторг контракты с защитниками Рушаном Рафиковым и Максимом Осиповым и заключил с ними новые соглашения до 30 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Рафиков в нынешнем сезоне сыграл за железнодорожников 44 матча и набрал 16 (5+11) очков с показателем полезности «+9», у Осипова – 42 игры и 3 (1+2) очка с показателем полезности «+5».
Напомним, сегодня ярославцы объявили о том, что заключили контракт до конца сезона с 37-летним нападающим Михаилом Варнаковым.
В середине декабря было объявлено, что клуб продлил соглашение с нынешним главным тренером команды Игорем Никитиным на два года.
«Локомотив» после 44 матчей набрал 62 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.
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