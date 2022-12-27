Быков: с приходом Гатиятулина «Трактор» может и должен ставить высокие цели

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поздравил «Трактор» с 75-летним юбилеем.

«Челябинский клуб является ветераном в истории нашего хоккея и принимал участие в большинстве чемпионатов нашей страны. И сегодня, в день 75-летнего юбилея, хочется поздравить всех людей, которые принимали и принимают участие в жизни и развитии легендарного клуба. Желаю спортивных успехов хоккеистам всех возрастов, а тренерам и руководителям слова благодарности за их труд и воспитание спортсменов, представляющих на ледовой арене интересы челябинского хоккея. Играя за сборные команды страны, они увеличивают заслуги на международном уровне. И хочется поздравить всех болельщиков за их веру и преданность своей родной команде!

Каким вижу будущее «Трактора»? Чемпионат очень напряжённый и плотный, многие команды с амбициями хотят завоевать Кубок Гагарина. С приходом талантливого Анвара Гатиятулина на пост главного тренера клуб может и должен ставить высокие цели, вплоть до выигрыша чемпионства. Есть амбиции как у игроков, тренерского штаба и болельщиков, так и у руководства города. Вопрос открыт… Будем надеяться и поддерживать!» — приводит слова Быкова «РБ Спорт».

Челябинский клуб после 44 матчей набрал 40 очков и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Востока.