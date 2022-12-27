«Салават Юлаев» подписал контракт с экс-защитником «Спартака» Михаилом Мамкиным

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» подписал контракт с 32-летним защитником Михаилом Мамкиным, сообщает телеграм-канал КХЛ. Соглашение, носящее двусторонний характер, заключено до конца текущего сезона.
Нынешний сезон Мамкин начинал в ВХЛ в составе «Тороса». С начала октября российский защитник принял участие в 23 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач, суммарно записав на свой счёт восемь очков.
В начале августа Мамкин расторг контракт со «Спартаком». В прошедшем сезоне российский защитник принял участие в 32 встречах регулярного чемпионата, в которых не отметился баллами за результативность. Его показатель полезности составлял «+2». Всего за время игры в КХЛ, включая плей-офф, Мамкин выступал за «Югру», «Сочи», «Автомобилист» и «Спартак» и сыграл 501 матч, в которых набрал 70 (17+53) очков.
- 27 декабря 2022
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