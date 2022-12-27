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Ведущий защитник «Вашингтона» Джон Карлсон выбыл на длительный срок

Ведущий защитник «Вашингтона» Джон Карлсон выбыл на длительный срок
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон выбыл на длительный срок, сообщает журналист Майк Фогель на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на главного тренера «столичных» Питера Лавиолетта.

Напомним, в матче регулярного сезона НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:1), прошедшем в ночь с 23 на 24 декабря, 32-летний хоккеист «Вашингтона» получил травму. В одном из эпизодов шайба попала Карлсону в голову. После этого инцидента защитник был доставлен в больницу. Спустя некоторое время его выписали, однако Джон остался под наблюдением медицинского персонала «столичных».

В нынешнем сезоне опытный защитник принял участие в 30 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач.

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