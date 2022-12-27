Стал известен вратарь «Вашингтона» на матч с «Рейнджерс». Братской дуэли не состоится

Голкипер Дарси Кемпер выйдет в основе «Вашингтон Кэпиталз» на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщил журналист The Athletic Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере».

В запасе остался вратарь Чарли Линдгрен. Таким образом, эта встреча лишилась братской дуэли, поскольку в составе «Рейнджерс» играет брат голкипера «Вашингтона» Райан Линдгрен. Они впервые в карьере могли сыграть друг против друга в Национальной хоккейной лиге.

Напомним, встреча состоится в ночь с 27 на 28 декабря по московскому времени. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Вашингтон» на данный момент занимает седьмое место в Восточной Конференции (42 очка в 36 матчах), «Рейнджерс» — шестое (43 балла в 35 встречах).