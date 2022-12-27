«Жующий и не уважающий традиции тренер». Мэр Казани раскритиковал Олега Знарка

Мэр Казани Ильсур Метшин поделился мнением о бывшем главном тренере «Ак Барса» Олеге Знарке.

«Слуцкий был похож на Казань, не стеснялся участвовать в акциях, тюбетейку надеть, чак-чак съесть. Соответствовал и духу столицы, и болельщикам, и команде.



В отличие от жующего и не уважающего традиции другого тренера, который сказал: «Что такое дерби? Это обыкновенный матч». Как ты можешь так говорить, когда история дружественного спортивного противостояния длится почти 50 лет? Мне ветераны хоккея рассказывали, что всю команду перед матчем звал к себе завотделом обкома партии, чтобы сказать, как важно обыграть братскую команду «Салават Юлаев». Уважай эти традиции, каким бы ты великим ни был», — приводит слова Метшина «Спорт Бизнес Online».

Напомним, 2 декабря Знарок покинул «Ак Барс». Специалист подал в отставку с поста главного тренера по собственному желанию. К тому моменту казанцы в 36 матчах смогли набрать лишь 38 баллов. Сегодня, 27 декабря, «Ак Барс» объявил о назначении на пост главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова.

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