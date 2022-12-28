Джейми Бенн вышел на чистое второе место по голам в истории франшизы «Далласа»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости идёт третий период, счёт равный — 2:2.
Счёт в матче был открыт на второй минуте первого периода, когда отличился нападающий гостей Джейми Бенн. Для канадского форварда, на протяжении всей карьеры в НХЛ выступающего исключительно в составе «Далласа», заброшенная шайба стала 343-й в клубе и лиге.
Благодаря сегодняшней шайбе в ворота «Нэшвилла» 33-летний нападающий вышел на чистое второе место по голам в истории франшизы «Далласа» (с учётом выступлений «Миннесоты Норт Старз». Первое место занимает Майк Модано (557), на третье место теперь опустился Брайан Беллоуз (342).
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