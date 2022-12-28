Галлан — о провале «Рейнджерс» в матче с «Вашингтоном»: сегодня мы были мусором

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан жёстко прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (0:4).

«Сегодня мы были мусором. Мы не заслуживали победы. Большинство парней не показали никакого желания усердно работать на льду. Оценить судейство? Они (арбитры) не имели никакого отношения к нашему поражению», — сказал Галлан на пресс-конференции.

Первый гол в этом матче забил шведский форвард Маркус Юханссон. На 9-й минуте игры он поразил ворота российского голкипера Игоря Шестёркина. Примечательно, что в роли ассистента выступил российский нападающий Евгений Кузнецов. Также пас отдал и Эрик Густафссон. На 38-й минуте Густафссон и сам забил гол. Ассистировали ему Конор Шири и Дилан Строум. Спустя две минуты с передачи Энтони Манты отличился Ларс Эллер. Итоговый счёт на табло установил Шири на 57-й минуте, поразивший пустые ворота.