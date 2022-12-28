Галлан — о провале «Рейнджерс» в матче с «Вашингтоном»: сегодня мы были мусором

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан жёстко прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (0:4).
«Сегодня мы были мусором. Мы не заслуживали победы. Большинство парней не показали никакого желания усердно работать на льду. Оценить судейство? Они (арбитры) не имели никакого отношения к нашему поражению», — сказал Галлан на пресс-конференции.
Первый гол в этом матче забил шведский форвард Маркус Юханссон. На 9-й минуте игры он поразил ворота российского голкипера Игоря Шестёркина. Примечательно, что в роли ассистента выступил российский нападающий Евгений Кузнецов. Также пас отдал и Эрик Густафссон. На 38-й минуте Густафссон и сам забил гол. Ассистировали ему Конор Шири и Дилан Строум. Спустя две минуты с передачи Энтони Манты отличился Ларс Эллер. Итоговый счёт на табло установил Шири на 57-й минуте, поразивший пустые ворота.
- 28 декабря 2022
-
06:41
-
06:40
-
06:35
-
06:33
-
06:24
-
06:13
-
06:07
-
06:04
-
05:59
-
05:37
-
05:26
-
05:00
-
04:39
-
04:03
-
02:55
-
01:22
-
00:07
- 27 декабря 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:23
-
22:58
-
22:35
-
22:10
-
21:45
-
21:38
-
21:28
-
21:18
-
20:49
-
20:36
-
20:29
-
19:58
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:10