Голкипер «Оттавы» Тальбо установил новый клубный рекорд по сейвам в победном матче в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» сломила сопротивление «Бостон Брюинз». Матч завершился в серии буллитов — 3:2 Б.

Голкипер «Оттавы» Кэм Тальбо установил новый клубный рекорд по числу сейвов в победном матче регулярного чемпионата НХЛ. 35-летний канадец отразил 49 бросков — никому из вратарей «Сенаторз» за всю историю не удавалось оформить больше сейвов в игре, которая бы завершалась победой канадской команды.

Предыдущий рекорд в этой номинации принадлежал американскому вратарю Крэйгу Андерсону (февраль 2011 года) и шведскому голкиперу Антону Форсбергу (декабрь 2021-го) — оба делали по 47 сейвов за один победный матч.

Напомним, что в конце октября Форcберг повторил клубный рекорд по сейвам в матче регулярки НХЛ, который ранее принадлежал его соотечественнику Робину Ленеру и был установлен в январе 2013 года.