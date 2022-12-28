Форвард минского «Динамо» Седрик Пакетт выведен из списка травмированных
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Форвард минского «Динамо» Седрик Пакетт выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба белорусского клуба.
Канадский форвард свой предыдущий матч провёл 28 ноября в победной встрече с московским «Динамо». Всего на счету 29-летнего нападающего 35 матчей в текущем сезоне, в которых Пакетт отметился 16 очками — забросил девять шайб и отдал семь результативных передач.
Также пресс-служба минского «Динамо» сообщила, что защитник Сергей Сапего получил травму и приступил к процессу восстановления.
В текущем сезоне на счету 23-летнего защитника 42 матча, в которых Сапего набрал 12 очков — забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «+5».
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