Кадейкин будет капитаном «Салавата» в матче с «Трактором» после травмы Панина
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Сегодня, 28 декабря, «Трактор» на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске примет «Салават Юлаев». Стал известен состав уфимской команды на эту встречу Фонбет Чемпионата КХЛ.
Отметим, что капитаном «Салавата» назначили нападающего Александра Кадейкина. Это связано с долгосрочной травмой защитника юлаевцев Григория Панина.
Стартовые пятёрки «Салавата»:
Ежов (Кареев).
Мухамадуллин — Антипин, Башкиров — Хмелевски — Дроздов;
Науменков — Коледов, Кулёмин — Кадейкин — Шмелёв;
Бирюков — Цулыгин, Аймурзин — Алалыкин — Сучков,
Кузьмин — Комаров, Тимкин — Пименов — Санников.
Напомним, Панин получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).
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