Кадейкин будет капитаном «Салавата» в матче с «Трактором» после травмы Панина

Сегодня, 28 декабря, «Трактор» на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске примет «Салават Юлаев». Стал известен состав уфимской команды на эту встречу Фонбет Чемпионата КХЛ.

Отметим, что капитаном «Салавата» назначили нападающего Александра Кадейкина. Это связано с долгосрочной травмой защитника юлаевцев Григория Панина.

Стартовые пятёрки «Салавата»:

Ежов (Кареев).

Мухамадуллин — Антипин, Башкиров — Хмелевски — Дроздов;

Науменков — Коледов, Кулёмин — Кадейкин — Шмелёв;

Бирюков — Цулыгин, Аймурзин — Алалыкин — Сучков,

Кузьмин — Комаров, Тимкин — Пименов — Санников.

Напомним, Панин получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).