Форвард «Салавата» Хмелевски устроил яркую драку с нападающим «Трактора» Тертышным

В эти минуты на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимает уфимский «Салават Юлаев». К началу второго периода счёт 2:0 в пользу хозяев.

На 13-й минуте встречи, когда юлаевцы уже уступали 0:2, в средней зоне произошла драка. Американский нападающий «Салавата» Александр Хмелевски устроил стычку с российским форвардом «Трактора» Никитой Тертышным. Хоккеисты обменялись рядом мощных ударов, после чего Хмелевски уложил своего оппонента на лёд.

В итоге судьи выписали игрокам по пять минут за драку, а американскому нападающему «Салавата» ещё «2+10» как зачинщику потасовки.

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