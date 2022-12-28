Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Салавата» Хмелевски устроил яркую драку с нападающим «Трактора» Тертышным

Форвард «Салавата» Хмелевски устроил яркую драку с нападающим «Трактора» Тертышным
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимает уфимский «Салават Юлаев». К началу второго периода счёт 2:0 в пользу хозяев.

На 13-й минуте встречи, когда юлаевцы уже уступали 0:2, в средней зоне произошла драка. Американский нападающий «Салавата» Александр Хмелевски устроил стычку с российским форвардом «Трактора» Никитой Тертышным. Хоккеисты обменялись рядом мощных ударов, после чего Хмелевски уложил своего оппонента на лёд.

В итоге судьи выписали игрокам по пять минут за драку, а американскому нападающему «Салавата» ещё «2+10» как зачинщику потасовки.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новость по теме
Кадейкин будет капитаном «Салавата» в матче с «Трактором» после травмы Панина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022