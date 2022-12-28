Тренер «Барыса» отказался комментировать лишение Шевченко казахстанского гражданства

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался после победы в матче с «Сибирью».



«Для нас очень важная победа. Всегда непросто играть в Новосибирске. Поддержка шикарная. По игре: половина осталась за Новосибирском в плане создания моментов. Здесь Юлиус оставил нас в игре, было несколько опасных моментов и выходов «один в ноль». Команда сегодня сражалась, важная командная победа. Поэтому я благодарен ребятам, хочу поблагодарить их за этот матч. Закончили этот календарный год на хорошей ноте.



Пять праворуких хоккеистов в большинстве? Мы сегодня готовились специально к «Сибири». Хотели сыграть немножко по-другому, чем традиционно наигрывали, пошли на этот шаг.



Ситуация с гражданством Дмитрия Шевченко? Не собираюсь комментировать, потому что ничего не знаю.



Мало пропустили? За счёт хороших командных действий, за счёт надёжной игры в обороне. И вратарская работа хорошая.



Первый матч Александра Борисевича? Неплохо. Но, конечно, сложновато ему было. Мы с ним уже поработали в этом сезоне за сборную. Он сыграл с Беларусью и Россией, произвёл хорошее впечатление. Тут немного другая атмосфера — сразу с корабля на бал, первая игра. Думаю, неплохо для дебюта», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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