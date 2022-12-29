Кожевников: год назад Мичков смотрелся интереснее, назойливый контроль отца настораживает

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о своих переживаниях относительно российского таланта нападающего «Сочи» Матвея Мичкова и дал совет молодому форварду с осторожностью относиться к советам своего отца и больше слушать главного тренера сочинского клуба Сергея Светлова.

«Моё мнение: год-два назад Мичков смотрелся интереснее и играл увереннее. Да, в каких-то эпизодах вчера вновь просматривался талант, но в таком возрасте у тебя должны гореть глаза и ты обязан, несмотря на все неизбежные ошибки, прибавлять в каждом матче. Всегда с огромной симпатией отношусь к молодым и стараюсь их поддерживать. Особенно если речь идёт о больших талантах, к которым несомненно относится Мичков. Но нужно правильно расставлять ориентиры. И, как мне кажется, юный форвард «Сочи» здесь обязан к нам, ветеранам, которые кое-что выиграли на мировой арене, прислушаться.

Прекрасно знаю о том, что, например, Александр Овечкин или Илья Ковальчук в 17–18 лет «горели» на льду, как отпахивали в своих предсезонках и отпусках. Рядом с ними не было никакого «сюсюканья», даже ветераны их воспринимали как мужичков — и все эти моменты только объединяли команду. Наверное, именно поэтому эти парни выросли в звёзд мирового хоккея, а за рекордами Овечкина сегодня следит весь мир, что является лучшей пропагандой России. Родители Овечкина — спортсмены, мама — олимпийская чемпионка. Но они всегда были на дистанции от своего сына, как, кстати, и родители Ковальчука. Переживали, помогали, но смотрели со стороны, как их дети выплывают.

В интернете я прочитал о назойливом контроле юниора со стороны отца, который уже чуть ли не в команде. Если так, то наш вундеркинд сильно рискует. Он должен понять разницу — есть папа Овечкина, но есть и папа Кабанова, который в своё время приложил руку к тому, что его талантливый сын в хоккее так и не состоялся. Пока не поздно, Мичков обязан учесть этот фактор. Современные родители могут быть помощниками, а могут быть и вредителями. И мне кажется, вторых у нас становится всё больше, а первых — всё меньше…

Рядом с Мичковым в «Сочи» есть великий в прошлом нападающий, а ныне тренер Сергей Светлов, который выигрывал в мировом хоккее практически всё и который ценит именно авторский стиль. Это лучший вариант для развития любого молодого форварда — и рекомендую внимательно к Светлову прислушиваться. Сейчас в карьере Мичкова наступают решающие годы. Можно отстегнуть одну ступень — и ракета полетит выше и быстрее. А можно выгореть и пойти по наклонной — вместе с командой. У молодёжи «Сочи» ещё есть время для выбора», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, карьеру некогда талантливого российского хоккеиста Кирилла Кабанова загубил его отец, устраивавший скандалы с тренерами и руководством команд, за которые выступал его сын. На текущий момент Кабанов выступает в чемпионате Дании.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Мичкова шесть матчей за «Сочи» и СКА и одна заброшенная шайба в составе сочинского клуба.