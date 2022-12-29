Форвард минского «Динамо» Мосалёв переведён в список травмированных

Форвард минского «Динамо» Денис Мосалёв переведён в список травмированных, сообщает пресс-служба «зубров».

Отмечается, что нападающий получил повреждение в матче с «Нефтехимиком» (4:7). В нынешнем сезоне Мосалёв сыграл в 35 матчах, в которых набрал 4 (1+3) очка с 12 минутами штрафа.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 36-летний форвард сыграл 692 матча, в которых набрал 247 (131+116) очков.

Мосалёв является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013) в составе московского «Динамо», финалистом Кубка Гагарина 2010 года в составе ХК МВД.

В следующем матче минчане дома сыграют с московским «Спартаком» 30 декабря.

Напомним, в июле нападающий рассказал, что мотивирует его продолжать играть.