Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби награждён Орденом Канады

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби награждён Орденом Канады, сообщает CBC.
Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон наградила 35-летнего форварда за то, что он «является одним из величайших хоккеистов всех времён и за поддержку инициатив общественных работ для молодёжи».
Отмечается, что Кросби был награждён Орденом Канады второй степени. Его получают за высокие заслуги перед Канадой и человечеством. Орден Канады является высшей гражданской наградой страны.
За свою карьеру в НХЛ Сидни сыграл 1143 матча за «пингвинов», в которых набрал 1452 (536+916) очка. Кросби является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), чемпионом мира (2015), трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), членом «Тройного золотого клуба», в который входят хоккеисты, выигравшие золотые медали на зимних Олимпийских играх и чемпионате мира, а также завоевавшие Кубок Стэнли.
- 29 декабря 2022
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