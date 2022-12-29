Защитник «Адмирала» Шулак приехал на матч с «Амуром» в оригинальном костюме

Защитник «Адмирала» Либор Шулак перед дальневосточным дерби с хабаровским «Амуром» (2:0) приехал на матч в оригинальном новогоднем костюме.

28-летний чешский игрок обороны в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграл за «Адмирал» 44 матча, в которых забросил восемь шайб и отдал 17 результативных передач при показателе полезности «+2» и с 40 минутами штрафа. Всего за свою карьеру в КХЛ Шулак провёл 112 матчей, в которых набрал 53 (17+36) очка.

Клуб из Владивостока после сегодняшней победы над «Амуром» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 55 очков после 45 матчей. В следующей встрече «Адмирал» также встретится с «Амуром» дома 30 декабря в 12:30 мск.