Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Адмирала» Шулак приехал на матч с «Амуром» в оригинальном костюме

Защитник «Адмирала» Шулак приехал на матч с «Амуром» в оригинальном костюме
Комментарии

Защитник «Адмирала» Либор Шулак перед дальневосточным дерби с хабаровским «Амуром» (2:0) приехал на матч в оригинальном новогоднем костюме.

28-летний чешский игрок обороны в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграл за «Адмирал» 44 матча, в которых забросил восемь шайб и отдал 17 результативных передач при показателе полезности «+2» и с 40 минутами штрафа. Всего за свою карьеру в КХЛ Шулак провёл 112 матчей, в которых набрал 53 (17+36) очка.

Клуб из Владивостока после сегодняшней победы над «Амуром» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 55 очков после 45 матчей. В следующей встрече «Адмирал» также встретится с «Амуром» дома 30 декабря в 12:30 мск.

Новость по теме
Главный тренер «Адмирала» рассказал про философию клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022