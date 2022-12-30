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Капризов — третий игрок в истории «Миннесоты», забивавший 20+ голов 3 сезона подряд

Капризов — третий игрок в истории «Миннесоты», забивавший 20+ голов 3 сезона подряд
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В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Даллас Старз».

На момент написания новости в матче идёт второй период. На табло равенство — 1:1.

На 18-й минуте матча «Миннесоте» удалось сравнять счёт усилиями Кирилла Капризова, забросившего шайбу из-за линии ворот.

Этот гол для Капризова стал 20-м в текущем сезоне. Кирилл набирает очки в третьем матче подряд. До этой встречи 25-летний форвард забросил 19 шайб и отдал 25 голевых передач, набрав в общей сложности 44 очка.

Таким образом, Кирилл Капризов стал третьим игроком в истории клуба, который забивал три подряд сезона не менее 20 голов с самого начала своего пребывания в команде. Ранее это удавалось Эрику Стаалу (2016-2019) и Брайану Ролстону (2005-2008).

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