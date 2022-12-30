Овечкин до 5 очков сократил отставание от Селянне в списке лучших бомбардиров НХЛ
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттава Сенаторз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3.
Счёт в матче открыл капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Российский хоккеист забросил свою 803-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, отличившись на 22-й минуте встречи. Ему ассистировали Эрик Густафссон и Гарнет Хэтэуэй.
В 37 матчах нынешнего сезона капитан столичного клуба набрал 42 (23+19) очко. Всего в 1311 играх на его счету 1452 (803+649) результативное действие. Это на 5 очков меньше, чем у величайшего финского хоккеиста и обладателя Кубка Стэнли в составе «Анахайм Дакс» Теему Селянне.
Новость по темеАлександр Овечкин забил 803-й гол в НХЛ
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