«Только мёртвые не ошибаются». Кузнецов взял вину на себя за поражение «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:4 ОТ) прокомментировал эпизод, приведший к победному голу канадской команды в этой встрече.

На льду в этот момент находились три россиянина — Александр Овечкин, Кузнецов и Дмитрий Орлов. Кузнецов совершил потерю на входе в чужую зону, чем и воспользовались игроки «сенаторов», организовавшие быструю контратаку, которую точным броском завершил оформивший дубль Алекс Дебринкэт.

«Это была моя ошибка, но ведь только мёртвые не ошибаются, не так ли? К сожалению, так оно и есть. Я беру на себя всю ответственность», — признал Кузнецов в общении с журналистами после завершения встречи.