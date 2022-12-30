Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Корягина позволил «Амуру» взять реванш у «Адмирала» во Владивостоке

Хет-трик Корягина позволил «Амуру» взять реванш у «Адмирала» во Владивостоке
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Амуром». Победу в матче со счётом 5:3 одержали гости.

Героем матча стал защитник хабаровского клуба Глеб Корягин, оформивший хет-трик. Ещё по два очка на счету хоккеистов гостей Станислава Бочарова и Сергея Дубакина. Отметим, что стартовый вратарь владивостокцев Александр Лазушин был заменён после первого периода после двух пропущенных шайб. В составе «Адмирала» шайбы забросили Евгений Грачёв, Дмитрий Саюстов и Николай Елисеев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Гиздатуллин (Дрозг, Дубакин) – 02:41 (5x5)   0:2 Корягин (Шаров) – 16:41 (5x5)   1:2 Грачёв – 37:51 (4x4)   1:3 Корягин (Ли, Бочаров) – 38:43 (4x4)   1:4 Руденков (Гребёнкин, Дубакин) – 41:24 (5x4)   1:5 Коротких (Николишин, Бочаров) – 49:49 (5x5)   2:5 Саюстов (Файзуллин, Лисовец) – 50:20 (5x5)   3:5 Елисеев (Лисовец) – 56:45 (5x4)

«Амур» взял реванш у «Адмирала» за вчерашнее поражение со счётом 0:2. Эта встреча была шестой между этими командами в текущем сезоне. Команды поровну поделили победы в сезонной серии. Ещё в текущем сезоне между этими командами запланировано четыре матча.

Новость по теме
Защитник «Амура» Корягин оформил хет-трик в ворота «Адмирала»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022