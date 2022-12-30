Галлан — о Шестёркине и Василевском: два вратаря мирового класса. Возможно, лучшие в мире

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказался об игре российских вратарей Игоря Шестёркина и Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Очевидно, что это два вратаря мирового класса, возможно, два лучших в мире. Их игра была выдающейся. Это был хороший матч с большим количеством моментов, созданных с обеих сторон. Тяжело проиграть в такой серии буллитов, но я думаю, что мы играли отлично», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

Напомним, на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов. Шестёркин отразил 39 бросков, Василевский — 45.