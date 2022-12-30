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Главный тренер «Сибири» высказался о победе в матче с одним из лидеров чемпионата КХЛ

Главный тренер «Сибири» высказался о победе в матче с одним из лидеров чемпионата КХЛ
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (1:0 Б).

«Очень напряжённый матч, накал серьёзный был, никто не хотел уступать. Моменты были у обеих команд. Считаю, что вратари очень здорово отыграли, и команды обе в обороне, и атака была мощная. По буллитам мы традиционно выиграли.

Доволен ли большинством? Я больше доволен меньшинством, чем недоволен большинством. «Автомобилист» на втором мете в лиге идёт — тоже у них не стрельнуло. На это нужно время, это надо наигрывать. Фактически полсезона Бек с Мёрфи играл, там телепатическое взаимопонимание уже: где, куда встать, они договариваются. Я бы не стал акцентировать на этих моментах, я бы акцентировал на командной игре. Команда хорошо задание выполняла: где надо, атаковала, где надо — сыграла от обороны. Большинство будем наигрывать, будем кататься — просто так ничего не делается», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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