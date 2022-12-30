«Сказка со счастливым концом». Тренер «Витязя» прокомментировал победу над СКА

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев высказался о победе в матче со СКА.
«Для зрителей сказка со счастливым концом. Такие игры мы должны заканчивать более солидно и уверенно. За исключением третьего периода, можно занести этот матч в хороший плюс.
В чём системная ошибка, что не первый раз упускаем преимущество? Психология. Что говорили команде перед овертаймом? Если выразиться боксёрским языком, то один из соперников, который получил нокдаун, быстро из него вышел и понял, что если так продолжать, то будет нокаут. Нужно было достучаться до ребят, что матч длится 60 минут и нужно не ждать, когда закончится время на табло, а работать все 60 минут. В третьем периоде мы перестали это делать», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 30 декабря 2022
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