Батерсон об игре против Овечкина: это момент, когда ты сидишь с широко раскрытыми глазами

Канадский нападающий «Оттавы Сенаторз» Дрейк Батерсон прокомментировал игру против российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Это действительно круто, особенно когда он раскачивает тебя в третью смену матча. Нет, это весело каждый раз, когда ты видишь его на льду. Для меня это просто момент, когда ты сидишь с широко раскрытыми глазами», — приводит слова Батерсона журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3.

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