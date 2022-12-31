Гимаев: три года играл в «Барысе» и никаких проблем с российским гимном не видел

Комментатор Сергей Гимаев рассказал про историю, которая произошла перед матчем между «Барысом» и «Автомобилистом».
«Я играл три года в «Барысе» и никаких проблем с российским гимном не видел. Да, может, какие-то люди сидели, но всё это индивидуально. Может, мы просто выдёргиваем. Возможно, в этой игре «Автомобилиста» таких людей было чуть больше. Но тогда, когда я там играл, никаких проблем с этим не было», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».
Напомним, игрок «Автомобилиста» Сергей Широков возмутился, что многие болельщики не встали, когда исполнялся гимн России. Нападающий во время флеш-интервью не стал отвечать на вопрос корреспондента, выдав эмоциональную речь.
«Автомобилист», лидирующий в Восточной конференции, в последних матчах потерпел шесть поражений подряд.
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