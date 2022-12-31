Сергей Крабу: не могу сказать, что МЧМ-2011 – главный турнир для меня

Бывший комментатор Сергей Крабу рассказал, какой из молодёжных чемпионатов мира по хоккею ему запомнился больше всего, а также вспомнил реакцию Александра Радулова и Евгения Малкина на арену «Ванкувер Кэнакс» на МЧМ — 2006.

«Оттава-2009, Баффало-2011, Калгари-2012. Какой запомнился больше всего? Ну если чемпионат мира, который я сразу вспоминаю – скажу, что первый. Тот пустой вокзал в Морже.



Как это ни странно, я не могу сказать, что Баффало — главный турнир для меня. Конечно, победа – это приятно, но для меня всё-таки атмосфера МЧМ важнее. И на всех турнирах было что-то особенное.



Я никогда не забуду команду, которая играла в Ванкувере, это 2006 год. Радулов, Малкин – они впервые попали на этот стадион здоровый, энхаэловский, где «Кэнакс» играют.



Вышли из подтрибунного помещения – и у всей команды глаза по пять копеек. Кто-то из тренеров им что-то говорит, а ему в ответ: «Коуч, да подожди, дай посмотреть». Ну как такое можно забыть?», — цитирует Крабу Sports.ru

Напомним, Сергей Крабу несколько лет работал комментатором на матчах молодёжных чемпионатов мира вместе с коллегой Юрием Розановым.

В финале МЧМ — 2011 сборная России после двух периодов уступала сборной Канады 0:3, однако в заключительной двадцатиминутке забросила пять безответных шайб и завоевала золотые медали.