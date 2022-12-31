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ЦСКА получил поздравление с Новым годом с борта Международной космической станции

ЦСКА получил поздравление с Новым годом с борта Международной космической станции
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ЦСКА получил поздравление с наступающим Новым годом и Рождеством с борта Международной космической станции

Командир экипажа «Союз МС-22» Сергей Прокопьев и бортинженер Дмитрий Петелин пожелали армейцам исполнения желаний, а сами выразили надежду увидеть красно-синих в финале Кубка Гагарина.

В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги ЦСКА провёл 46 матчей, в которых одержал 28 матчей при 16 поражениях. С 61 набранным баллом армейцы располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче ЦСКА примет дома московское «Динамо» 3 января в 17:00 мск.

Лучшим бомбардиром команды является Константин Окулов, который в 36 матчах забросил 11 шайб и отдал 20 результативных передач.

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