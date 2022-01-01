«Вашингтон» разгромил «Монреаль» со счётом 9:2, у Овечкина хет-трик, у Кузнецова три паса
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.
Российский нападающий Александр Овечкин оформил хет-трик, Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами. По голу в составе победителей также забили Эрик Густафссон, Гарнет Хэтэуэй, Ник Дауд, Дилан Строум, Маркус Юханссон и Энтони Манта.
В составе «Монреаля» дублем отметился Коул Кофилд.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
9 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Густафссон (Кузнецов, Шири) – 00:32 (5x5) 2:0 Хэтэуэй (Протас, Дауд) – 04:32 (5x5) 2:1 Кофилд (Судзуки, Дак) – 24:02 (4x3) 3:1 Дауд (Протас, Густафссон) – 28:31 (5x5) 4:1 Овечкин (ван Римсдайк, Эллер) – 29:06 (4x4) 4:2 Кофилд – 32:39 (5x5) 5:2 Строум (Кузнецов, Юханссон) – 39:21 (5x4) 6:2 Овечкин (Густафссон, Юханссон) – 41:22 (5x4) 7:2 Юханссон (Кузнецов, Фехервари) – 45:31 (5x5) 8:2 Манта – 55:43 (5x5) 9:2 Овечкин (Шири) – 56:35 (5x5)
В параллельном матче, прошедшем на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) «Филадельфия Флайерз» обыграла местный «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кемпе (Даути, Фиала) – 09:46 (5x4) 1:1 Лотон (Йорк, Типпетт) – 12:15 (5x4) 2:1 Дано (Арвидссон) – 13:12 (5x5) 2:2 Типпетт (Деанджело, ван Римсдайк) – 29:02 (5x5) 2:3 Кейтс (Силер, Ристолайнен) – 53:01 (4x5) 2:4 Конечны (Лотон, Кейтс) – 59:33 (en)
Новость по темеОвечкин оформил хет-трик, забросив 806-ю шайбу в НХЛ
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