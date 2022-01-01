«Вашингтон» разгромил «Монреаль» со счётом 9:2, у Овечкина хет-трик, у Кузнецова три паса

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.

Российский нападающий Александр Овечкин оформил хет-трик, Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами. По голу в составе победителей также забили Эрик Густафссон, Гарнет Хэтэуэй, Ник Дауд, Дилан Строум, Маркус Юханссон и Энтони Манта.

В составе «Монреаля» дублем отметился Коул Кофилд.

В параллельном матче, прошедшем на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) «Филадельфия Флайерз» обыграла местный «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2.

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