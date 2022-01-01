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Эмоции 18-тысячной арены «Вашингтона» после хет-трика Овечкина в матче с «Монреалем»

Эмоции 18-тысячной арены «Вашингтона» после хет-трика Овечкина в матче с «Монреалем»
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Болельщики «Вашингтон Кэпиталз» на домашней арене «Кэпитал Уан-Арена» эмоционально отпраздновали хет-трик российского нападающего Александра Овечкина в ворота «Монреаля» (9:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Овечкин эмоционально воспринял первые два гола в ворота «Монреаля», но не стал праздновать третью шайбу, которая была заброшена уже при счёте 8:2.

Отметим, что Овечкин забросил 37 шайб в 53 матчах с «Монреалем» — лучший результат среди действующих игроков. Всего за свою карьеру в НХЛ российский нападающий отличился 806 раз. Таким образом, Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, лидирующего в истории НХЛ по количеству шайб, до 88. Легендарный нападающий забил за карьеру 894 гола.

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