Александр Овечкин — первая звезда дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреалем» (9:2), признан первой звездой игрового дня в лиге.

Отметим, что 37-летний Овечкин забросил свои 804-ю, 805-ю и 806-ю шайбы в североамериканской карьере. Он по-прежнему является вторым бомбардиром в истории НХЛ, но сократил отставание до великого канадца Уэйна Гретцки до 88 шайб. У Гретцки в активе 894 шайбы. Также Овечкин забросил 37 шайб в 53 матчах с «Монреалем» — лучший результат среди действующих игроков.

Примечательно, что Овечкин отпраздновал лишь первые две шайбы. При счёте 8:2, когда Овечкин забрасывал третью, он решил её не праздновать.

Овечкин с сыном принял участие в тренировке «Вашингтона». Видеоролик: