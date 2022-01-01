Александр Кожевников: будем ждать, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки в 2024 году
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, когда, по его мнению, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки и станет лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.
«В 2023 году вряд ли у Овечкина есть шансы побить рекорд Гретцки: 89 голов забить нереально — даже с учётом плей-офф. Будем ждать, что Овечкин побьёт исторический рекорд в 2024 году», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Отметим, что 37-летний Овечкин забросил свои 804-ю, 805-ю и 806-ю шайбы в североамериканской карьере. Он по-прежнему является вторым бомбардиром в истории НХЛ, но сократил отставание до великого канадца Уэйна Гретцки до 88 шайб. У Гретцки в активе 894 шайбы.
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