Александр Кожевников: будем ждать, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки в 2024 году

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, когда, по его мнению, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки и станет лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.

«В 2023 году вряд ли у Овечкина есть шансы побить рекорд Гретцки: 89 голов забить нереально — даже с учётом плей-офф. Будем ждать, что Овечкин побьёт исторический рекорд в 2024 году», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Отметим, что 37-летний Овечкин забросил свои 804-ю, 805-ю и 806-ю шайбы в североамериканской карьере. Он по-прежнему является вторым бомбардиром в истории НХЛ, но сократил отставание до великого канадца Уэйна Гретцки до 88 шайб. У Гретцки в активе 894 шайбы.