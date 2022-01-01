Шумаков пропустит выездную серию минского «Динамо»

Минское «Динамо» в своём телеграм-канале опубликовало состав на выездную серию с «Амуром» (3 января), «Адмиралом» (5 января) и «Сибирью» (7 января).

Новичок команды Сергей Шумаков пропустит выезд по медицинским показаниям. Также по этой же причине пропустят выездные матчи Артём Демков, Илья Сушко, Денис Мосалёв, Сергей Сапего и Егор Клавдиев.

Шумаков провёл за минчан три матча, в которых результативными действиями не отметился и заработал две минуты штрафа.

«Зубры» после 46 матчей набрали 43 очка и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Минчане в последних матчах потерпели восемь поражений подряд. Последнюю победу «Динамо» одержало в матче с «Сочи» 2 декабря 2022 года — 2:1.