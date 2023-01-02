Панарин и Кучеров вошли в топ-5 лучших ассистентов НХЛ в 2022 году
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Российские нападающие «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Артемий Панарин и Никита Кучеров вошли в пятёрку лучших ассистентов Национальной хоккейной лиги по итогам 2022 календарного года.
Пятым в списке лучших ассистентов стал форвард «Флориды» Джонатан Юбердо, записавший на свой счёт в 2022 году 76 результативных передач. Артемий Панарин расположился на четвёртом месте. На счету россиянина 80 ассистов.
Нападающий «Коламбуса» Джонни Годро и россиянин Никита Кучеров сделали по 81 ассисту. Лучшим ассистентом прошедшего года стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, записавший на свой счёт 86 результативных передач. Примечательно, что Макдэвид занял второе место в списке лучших снайперов НХЛ прошлого сезона.
Новость по темеКапризов — в топ-5 лучших снайперов НХЛ в 2022 году
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