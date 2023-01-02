Голкипер «Коламбуса» Тарасов оценил игру одноклубника Кирилла Марченко

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов рассказал об игре своего одноклубника Кирилла Марченко, а также о восстановлении ещё одного российского игрока клуба Егора Чинахова.
«Для любого игрока, когда его вызывают «снизу», существуют дополнительная мотивация, позитивные мысли. Где-то на эмоциях ты стараешься показать себя, и главное, чтобы они не перехлёстывали. Слава богу, у него такого нет: он направил их, так скажем, в правильное русло, и поэтому забивает. Безусловно, тренерское доверие положительно на нём сказывается, ему дают шансы, и он этим пользуется.
У Чинахова достаточно позитивное настроение. Он выбыл на срок, не скажу, что сильно серьёзный, но это ощущается. Но он оптимистично настроен, прошёл медобследование, сейчас занимается реабилитацией», — цитирует Тарасова ТАСС.
Марченко сыграл за «Коламбус» 12 матчей, в которых набрал 5 (5+0) очков.
Чинахов продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче 20 декабря с «Далласом» (1:2). Ожидается, что 21-летний форвард пропустит около шести недель.
- 2 января 2023
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