Кросби — 4-й игрок в истории НХЛ, кто играл на открытом воздухе с 1400+ очками за карьеру

В эти минуты на бейсбольном стадионе «Фенуэй Парк» в рамках «Зимней классики» «Бостон Брюинз» принимает «Питтсбург Пингвинз». После первого периода счёт 0:0.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, нападающий «пингвинов» Сидни Кросби — четвёртый игрок в истории лиги, кто участвовал в матчах на открытом воздухе с 1400 и более очками за карьеру. Всего в активе у канадца 1452 очка. Яромир Ягр (1921 очко) играл в таких матчах в 2012 и 2014 годах, Марк Рекки (1533) — в 2010 году, Теэму Селянне (1457) — в 2014 году.

Кросби в текущем сезоне после 36 матчей набрал 43 (19+24) очка.

«Бостон» после 36 матчей набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Питтсбург» с 44 очками после 36 встреч располагается на восьмом месте в таблице Востока.