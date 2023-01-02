Кросби — 4-й игрок в истории НХЛ, кто играл на открытом воздухе с 1400+ очками за карьеру

В эти минуты на бейсбольном стадионе «Фенуэй Парк» в рамках «Зимней классики» «Бостон Брюинз» принимает «Питтсбург Пингвинз». После первого периода счёт 0:0.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, нападающий «пингвинов» Сидни Кросби — четвёртый игрок в истории лиги, кто участвовал в матчах на открытом воздухе с 1400 и более очками за карьеру. Всего в активе у канадца 1452 очка. Яромир Ягр (1921 очко) играл в таких матчах в 2012 и 2014 годах, Марк Рекки (1533) — в 2010 году, Теэму Селянне (1457) — в 2014 году.
Кросби в текущем сезоне после 36 матчей набрал 43 (19+24) очка.
«Бостон» после 36 матчей набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Питтсбург» с 44 очками после 36 встреч располагается на восьмом месте в таблице Востока.
- 3 января 2023
-
00:00
- 2 января 2023
-
23:55
-
23:51
-
23:17
-
23:00
-
22:47
-
22:31
-
22:08
-
21:49
-
21:35
-
21:30
-
21:30
-
21:12
-
20:54
-
20:44
-
20:29
-
20:17
-
20:06
-
19:46
-
19:31
-
19:06
-
19:00
-
18:42
-
18:30
-
18:18
-
18:08
-
17:57
-
17:35
-
17:31
-
17:09
-
16:56
-
16:31
-
16:16
-
15:55
-
15:49