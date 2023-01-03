Коннор Бедард поучаствовал в 21 из 33 голов сборной Канады на МЧМ — 2023

Нападающий молодёжной сборной Канады Коннор Бедард поучаствовал в 21 из 33 голов сборной Канады на МЧМ — 2023.

17-летний форвард в матче с молодёжной сборной Чехии (2:5) забросил одну шайбу, в матче со сборной Германии (11:1) забил трижды и отдал четыре результативные передачи, во встрече со сборной Австрии (11:0) — два гола и четыре голевые передачи, в матче со шведами (5:1) — четыре ассиста, и в сегодняшнем матче со Словакией (4:3 ОТ) два гола, включая победный в овертайме и одну передачу.

Коннор набрал 34 балла за сборную Канады на молодёжных чемпионатах мира и вышел на шестое место по набранным очкам в истории турнира.

В полуфинале канадцы встретятся с молодёжной сборной США. Игра начнётся 5 января в 2:30 мск.

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