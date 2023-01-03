Гимаев: Никулин и Лихачёв — два главных претендента на звание лучшего новичка КХЛ

Известный комментатор и бывший игрок ряда клубов КХЛ Сергей Гимаев рассказал, кто, по его мнению станет лучшим новичком КХЛ в сезоне-2022/2023.

«Хотя в текущем сезоне многие молодые игроки проявляют себя ярко, для меня два главных претендента на это звание — Степан Никулин из «Локомотива» и Ярослав Лихачёв из «Амура». И выбрать из них двоих не так-то просто! Но всё же рискну предположить, что в конце сезона лучшим новичком станет именно Лихачёв», — приводит слова Гимаева официальный сайт лиги.

Ярослав Лихачёв провёл 37 матчей за «Амур», в которых забросил 11 шайб и отдал девять результативных передач. Степан Никулин в 40 матчах за ярославский «Локомотив» набрал 28 (10+18) результативных баллов.